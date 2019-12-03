شكرا لمتابعة خبر عن كاميرا المراقبة تلتقط محاولة شابين سرقة مسِّن عند باب المسجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّق مقطع فيديو، محاولة شابين سرقة رجل مسِّن عند باب المسجد؛ لكن انتهت المحاولة بالفشل، وذلك في أحد مناطق المملكة.

وأوضح الفيديو، شاب يلهي المسِّن أمام باب المسجد فيما يُحاول الآخر سرقته، لكن المسِّن شعر به وضربه، ثم فرّ الاثنان من الموقع.