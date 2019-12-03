شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: لا تمنح أطرافاً أخرى فرصة لاستغلال منتجاتك البنكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت النيابة العامة، من استغلال مجهولين إلى الخدمات والمنتجات البنكية التي تقدمها المؤسسة المالية إليك، عبر الخدمات المقدمة. وقالت النيابة «لا تمنح أطرافاً أخرى فرصة لاستغلال الخدمات والمنتجات البنكية التي تقدمها لك المؤسسة المالية». وأضافت «التهاون في ذلك يساهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة».

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