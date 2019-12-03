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شكرا لمتابعة خبر عن كراني: اعتدال حراري حتى نهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف حسن كراني أخصائي وخبير الأرصاد الجوية، عن اعتدال حراري على مناطق الوسطى والشرقية والغربية، والذي ينتج عن انسحاب الكتلة الباردة شمالًا.
وأوضح «كراني» أن هذا الاعتدال يبلغ مداه حتى نهاية يوم الخميس القادم على المناطق الشمالية، متوقعًا حدوث تحرك قطبي فجر الجمعة المقبلة على المناطق الشمالية.
وأشار إلى أن هذا التحرك سيؤدي لعدم استقرار الطقس فجر السبت على القطاع الغربي، كما يتحرك للوسطى والشرقية نهاية الأحد مع تكوّن سحب ممطرة.
وأضاف أنه يتوقع أن يصاحبه انخفاض في درجة الحرارة إلى صفر ودونه مع تكوّن صقيع، بالإضافة لهطول ثلجي على بعض المناطق الشمالية.
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