شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مستودع تخزين مواد نظافة منتهية الصلاحية بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت وزارة التجارة والاستثمار ، خلال جولاتها الرقابية من مستودع يتم استغلاله في تخزين مواد النظافة منتهية الصلاحية قبل ان يتم توزيعها في مكة المكرمة .

وقالت الوزارة في بيان إعلامي ، أنه تمت مصادرة و إتلاف اكثر من 320 ألف علبة صابون متنوعة واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم .