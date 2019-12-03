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شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مستودع تخزين مواد نظافة منتهية الصلاحية بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تمكنت وزارة التجارة والاستثمار ، خلال جولاتها الرقابية من مستودع يتم استغلاله في تخزين مواد النظافة منتهية الصلاحية قبل ان يتم توزيعها في مكة المكرمة .
وقالت الوزارة في بيان إعلامي ، أنه تمت مصادرة و إتلاف اكثر من 320 ألف علبة صابون متنوعة واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم .
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