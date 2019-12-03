حقيقة وفاة الفنان خالد سامي بعد تدهور حالته الصحية

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم، نبأ وفاة الفنان السعودي خالد سامي، بعد تعرضه لأزمة صحية جديدة أجبرته على العودة للمستشفى مجددًا.

وشهد الوضع الصحي للفنان السعودي خالد سامي تطورات جديدة بعد تعرضه قبل شهرين لأزمة صحية، أجبرته على العودة إلى المستشفى، حيثُ أوضحت زوجته عائدة العتيبي أنه مُصاب بفشل كلوي بسبب تطور إصابته بالكبد في شهر رمضان الماضي.

وقالت زوجته، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنَّ الديوان الملكي السعودي أعلن مساهمته بعلاج الفنان خالد سامي في الصين، وذلك ردًا على الطلب الذي قدمه زوجها قبل 10 أيام، بشأن مرضه.

وأشارت إلى أن زوجها تلقى العلاج المؤقت في أحد مستشفيات المملكة خلال الفترة الماضية، وكان عبارة عن عدة جلسات غسيل كلى، مشددة على أن الأطباء قرروا حاجته إلى زراعة كلى جديدة في الصين.

وأوضحت العتيبي أن ابنتهما سارة أبدت رغبتها في التبرع بكليتها لوالدها، لكن التطابق بينهما لم يكن كافيًا.

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وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي، في حين أبدى البعض غضبه مما أسموها ”حالة التجاهل“ إزاء مرض الفنان سامي.

وتفاعل العديد من مغردي ”تويتر“ مع تغريدة مشعل الرشيد، داعين الله أن يمتن على الفنان خالد سامي بالشفاء العاجل، فيما حاول الفنان السعودي محمد الكنهل، طمأنة متابعيه، وذلك في تغريدة له كتبها عبر ”تويتر“ وقال فيها: ”حبايبي دعواتكم للزميل والنجم خالد سامي بالشفاء العاجل فهو حاليًا منوم والحمد لله حالته مستقرة“.

وكان الفنان السعودي خالد سامي، دخل العناية المركزة في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، وذلك في الخامس والعشرين من مايو الماضي، قبل أن يعلن الفريق الطبي المعالج استقرار حالته الصحية، وتجاوزه مرحلة الخطر، ومغادرته قسم العناية المركزة إلى أجنحة التنويم العام، لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة ومتابعة وتقديم كامل الرعاية الصحية اللازمة له، وفي الحادي والثلاثين من نفس الشهر عاد إلى منزله.

الجدير بذكر أن خالد سامي واحد من أبرز وجوه الفن في السعودية، حيث أحب الجمهور الكثير من أدواره في ”طاش ما طاش“ إلى ”شباب البومب 5″، كما قدم شخصيات علقت في الذاكرة مثل ”أبو رويشد“ و“أبو العصافير“ وله مشاركات مسرحية.