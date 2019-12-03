كشف برنامج “مساند” التابع لوزارة العمل عن تفاصيل استقدام العاملات المنزليات من دولة كينيا، موضحاً أنه أصبح متاحاً الكترونياً الآن. وأشار البرنامج إلى أن تكلفة الاستقدام للعاملات من كينيا تبدأ من 8627 ريالاً، وبأجر شهري 893 ريالاً، مضيفاً أن 76% من العاملات المنزليات المتاحات للاستقدام إلى المملكة يحملن مؤهل الثانوية العامة، و3.7% منهن خريجات جامعات أو دبلوم.

وأكد البرنامج أن نسبة %51 من العاملات لديهن خبرة في العمل المنزلي داخل بلدهم، و17% منهن لديهن خبرة بالعمل المنزلي خارج كينيا، لافتاً إلى أن استقدامهن أصبح متاحاً عبر البوابة الالكترونية من خلال عديد من المكاتب المرخصة الموثوقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن تكلفة استقدام العاملات المنزليات من كينيا وأجرهن الشهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.