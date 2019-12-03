تعرَّض محل ذهب لأحد المواطنين في مدينة جدة، لعملية سطو فقد خلالها مجموعة من أطقم الذهب عيار ٢١ تتجاوز ١٠ كيلو جرامات؛ تزيد قيمتها على نصف مليون ريال. ووفقاً لـ”سبق”، اتهم المواطن سلطان الشهري؛ عامل المحل بسرقة الذهب، حسبما بيّنته الكاميرات الموجودة بالسوق؛ حيث أغلق المحل مساء الأربعاء قبل أن يدخل بأكياس معه من جهة أخرى؛ ليخرج محملاً بأطقم الذهب قُبيل مغادرته إلى بلاده الخميس الماضي.

وقال المواطن إن الشكوك راودته بالسرقة، ظهر الخميس، حين تم إبلاغه بأن محله لم يُفتح صباح اليوم؛ ليتجه إلى المحل مباشرةً ويُفاجأ بخلو المحل من أطقم الذهب عيار ٢١.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سرقة 10 كيلو ذهب من محل في جدة.. ومفاجأة حول هوية الجاني بعدما فضحته الكاميرات – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.