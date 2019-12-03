خبراء منتدى الإعلام السعودي: مراكز الأبحاث تساعد في تقويم الأداء

أكد الخبراء المشاركون بمنتدى الإعلام السعودي أهمية مراكز الدراسات في المشهد المجتمعي والإعلامي، وفاعليتها في الاستجابة للاحتياجات المعرفية لصناعة الإعلام.

وقال المتحدثون بجلسة «مراكز الدراسات وصناعة الإعلام الحديث»، المنعقدة بالمنتدى، والتي أداراها الإعلامي عبدالله الشهري، إن لمراكز الدراسات ذات أهمية من حيث أدوارها الوظيفية وصورتها المجتمعية والتحديات التي تواجهها والحلول الممكنة لها.

وأكد رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام الدكتور فهد العرابي الحارثي على أهمية وجود مركز الأبحاث والدراسات الإعلامية التي تساعد على تقويم العمل الإعلامي المحلي والدولي على حدٍّ سواء، مشيرًا إلى الحاجة لتعدد مراكز الأبحاث الإعلامية السعودية التي تسهم في إثراء المعلومات وتعددها بالنسبة للباحثين.

من جهتها، قالت رئيسة مركز الإمارات للسياسات الدكتورة ابتسام الكتبي، إن مراكز الأبحاث تقوم بتحليلات شاملة ومُعمقة للأحداث والتطورات الراهنة، مشيرة إلى إرشاد المراكز البحثية للتحديات والاتجاهات المستقبلية في المجتمع، إذ تقدّم له التوصيات والمقترحات التي تحسن مخرجات السياسات المحلية والخارجية.

وشددت الكتبي على أهمية أن يكون الباحث ملمًّا بالتحليل الاستراتيجي، اعتدادًا بأن هناك مراكز بحثية عديدة التي ليس لها تأثير.