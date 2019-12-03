خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز

أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر، اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في الاستقبال ابنا الفقيد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو الأمراء أحفاد الفقيد.

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وقد أدى الصلاة على الفقيد الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، كلٌّ من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير محمد بن سلمان بن محمد، والأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، والأمير محمد بن سعود بن خالد، والأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة والمعالي.

وتقبل خادم الحرمين الشريفين العزاء والمواساة من أصحاب السمو الأمراء.

وسأل خادم الحرمين الشريفين، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.