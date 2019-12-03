سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مناطق بالمملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» وقد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى احتمالية تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون رياحه السطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.