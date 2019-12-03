وزير العدل يبحث مع النائب العام الروسي سبل تعزيز التعاون بالمجال القضائي

بحث وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مع النائب العام الروسي يوري يوكوفولوفيتش، اليوم الثلاثاء، سُبُلَ تعزيز التعاون بالمجال العدلي والقضائي بين المملكة وروسيا، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل بمكتبه، مع النائب العام الروسي، وذلك ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعزيز العلاقات مع دول العالم؛ حيث تناول الوزير رؤية المملكة 2030، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي تعيش البلاد ثمارها الإيجابية على جميع الأصعدة داخليًّا وخارجيًّا.
واستعرض الدكتور الصمعاني خلال لقائه، التنظيم القضائي، والضمانات العدلية في المملكة، كما أوضح هيكلة محاكم القضاء العام والخطوات والمشروعات التطويرية في المجال العدلي.
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