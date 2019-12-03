المرور: مستند بيع السيارة لمحلات التشليح شرط لإسقاطها من سجلات مالكها

أكد المرور السعودي، أن مستند إثبات بيع المركبة لمحلات التشليح – المحال المخصصة لتخزين السيارات - شرط أساسي لإسقاطها من سجلات مالكها.

جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي» على استفسار من أحد المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بشأن «الإجراءات المطلوبة لإسقاط لوحة سيارة قديمة من سجلات مالكها».

وردَّ «المرور السعودي» بأن إسقاط لوحة السيارة في تلك الحالة يتطلب، «تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة الخاصة بالسيارة سارية المفعول، على أن يقوم مالكها بإحضار ورقة بيعها لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من السجلات.

ويحظر نظام المرور، بيع أيِّ مركبة تالفة أو شراءها، بدون بتصريح مسبَق من الإدارة المختصة، ويعاقب المخالف بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وحال تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة، وعند بيع أي مركبة تالفة أو شرائها يجب أن يكون محل بيع المركبات الملغي تسجيلها «محل التشليح» مصرَّحًا له من قِبَلِ الجهات المختصة، ومرتبطًا بمركز المعلومات الوطني.