تفاعل وإقبال المواطنين يضع «سكني» بصدارة التطبيقات الأكثر تحميلًا

دفع التفاعل والإقبال الكبيران من قِبَلِ المواطنين، تطبيق «سكني»، الذي أطلقته وزارة الإسكان- الأحد- إلى تصدُّر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا على متجر أبل.

وفى غضون يومين، احتل التطبيق الذي يوفِّر خدمات إلكترونية متكاملة، المركز الأول في قائمة الأكثر تحميلًا، متفوقًا على تطبيقات شهيرة، مثل برنامج «تيك توك».

وجاء الإقبال على تحميل تطبيق «سكني»؛ نظرًا للتسهيلات الكبيرة التي يمكن من خلالها إنهاء الكثير من الإجراءات وبكل سهولة؛ بدءًا من اختيار السكن والتمويل، وحتى توقيع العقد إلكترونيًّا، وهو ما يوفِّر الكثير على المواطن.

وأوضحت وزارة الإسكان -عبر حسابها الرسمي بتويتر- أن تجربة تملُّك المسكن الأول، أصبحت الآن أكثر سهولة ويسرًا، وكل ما يحتاج إليه المواطن هو تحميل تطبيق «سكني»، وبعدها «صار بيدك تتملك بيتك»، وذلك من خلال الرابط التالي: https://qrco.de/bbLCv7.

وأشارت الوزارة، إلى أن تحميل تطبيق «سكني» يوفِّر للمواطن معرفة استحقاقه للدعم السكني في دقائق، واستعراض المنتجات والمشاريع، والحجز الفوري للوحدة السكنية، وتصفُّح عروض التمويل، واختيار الجهة التمويلية المناسبة، وتوقيع العقد إلكترونيًّا لبعض المنتجات بكل يسر وسهولة.

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كما أعلن صندوق التنمية العقارية، أنه بتضافر جهود 16 جهة حكومية كأعضاء في برنامج الإسكان من أجل خدمة المواطن، الآن يمكن للمواطن تملُّك المسكن الأول بخطوات سهلة وبسيطة عبر تطبيق «سكني».

والأحد، قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن إطلاق منصة وتطبيق «سكني»، هو مرحلة جديدة وأكثر سهولة في الإجراءات على أهالينا المواطنين لتملُّك مسكنهم الأول؛ حيث تضيف الخدمات الرقمية المتكاملة تيسيرًا لرحلة التملك على أحبتنا المستفيدين، وبخطوات سهلة وبسيطة في أي وقت ومن أي مكان، عبر تطبيق «سكني».

وإضافة إلى الخدمات السابقة، تتيح الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق «سكني» للمواطن، كل الخيارات والحلول السكنية، التي يوفّرها برنامج (سكني) للمستفيدين، التي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، والتي تصل إلى 69 مشروعًا توفِّر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة، التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي.

وكذلك إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات، مثل القرض الإضافي الحسن للعسكريين، ولمن تجاوزا سن الخمسين عامًا، وتحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري واستعراض أفضل الخيارات التمويلية.

يُذكر أن برنامج سكني استفاد من خدماته في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019م، أكثر من 208 آلاف أسرة، منها 70 ألف أسرة سكنت منازلها.