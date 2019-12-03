الأسبوع المقبل.. «تعليم وادي الدواسر» يستضيف الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية

تستضيف إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، الأسبوع القادم الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية التي تُنظمها كشافة وزارة التعليم، خلال الفترة 10 – 16 / 4 / 1441هـ، بمشاركة 40 دارسًا يمثلون 22 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة .

وأوضح قائد الدراسة محمد أحمد مدخلي، أن تلك الدراسة تأتي ضمن حرص كشافة الوزارة بتأهيل القيادات الكشفية، وفق سياسة تنمية القيادات العالمية، حتى تفي الحركة الكشفية برسالتها التربوية بإيجاد قيادات تستطيع القيام بمهامها التطوعية بفاعلية كبيرة في إطار رؤية متكاملة تبدأ بتوفير القائد وتوصيف مهمته وتأهيله، مُشيرًا إلى أن الهدف الرئيس من الدراسة تنمية مهارات المتدربين لقيادة وحداتهم الكشفية، والتأهل المتقدم .

من جانبه أوضح قائد البرامج بالدراسة غانم بن عبدالله آل غانم، أن المتدربين سيتلقون المحتوى التدريبي للدراسة على إيدي قيادات كشفية مؤهلة، وأكاديميين ومتخصصين، كما ستتضمن الدراسة تنفيذ رحلة خلوية تشتمل على الملاحة البرية، والعلامات السرية، وقراءة الشفرات، ورسم الخرائط والتقديرات، وتحديد الاتجاهات والمسافات، وسيقدِّم كلُّ دارس في ختام الدراسة نشاطًا تطبيقيًّا أو عمليًّا في إحدى المهارات الكشفية .