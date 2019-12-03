«جامعة حائل» تكرّم طالبتين لإنقاذهما مصابًا في حادث مروري

كرّم مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في مكتبه بالمدينة الجامعية، اليوم الثلاثاء، الطالبتين شوق بنت ماضي العنزي من كلية التمريض، وسراب بنت مزعل العنزي من كلية طب الأسنان، نظير شجاعتهما ومبادرتهما الإنسانية بإنقاذ حياة مصاب تعرض لحادث مروري.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور خليل البراهيم، حرص الجامعة على تكريم الطلاب والطالبات الذين يقدمون جهودًا في خدمة المجتمع.
كما أشاد مدير جامعة حائل، بمبادرة الطالبتين الإيجابية بالخروج من المنزل ومساعدة المصابين؛ عادًّا ذلك انعكاسًا للتربية الجيدة لهما والتأهيل الجيد في الجامعة.
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