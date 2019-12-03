السعودية اليوم / أكثر من 30 جهة بقطاع التمور تُشارك بفعاليات المعرض المصاحب لأعمال منتدى العجوة الأول بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

تُشارك أكثر من 30 جهة من قطاع التمور بأعمال وفعاليات منتدى العجوة الأول بمنطقة المدينة المنورة والمعرض المصاحب لأعمال المنتدى, الذي تُنظمه شركة "نماء المنورة" بالتعاون مع الجمعية التعاونية للتمور بالمنطقة.

وشاركت الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة بعرض تمور العجوة، وتقديم تعريفات عن نشاط الجمعية وأعمالها وما تقدمه من خدمات للمزارعين، كما شاركت "نماء المنورة" بعرض منتجات من صنع أبناء المدينة، إلى جانب مشاركة شركة سابك الراعي الاستراتيجي للمنتدى بجناح يتم فيه التعريف بالشركة وشروحات للمزارعين عن طريقة التسميد والاستفادة من منتجاتها للحصول على أعلى معايير للثمرة.

كما اشتملت مشاركات الجهات على عرض منتجات تمور العجوة وما يستخلص منها للعلاج والغذاء، وبيان فضلها استناداً على الأحاديث النبوية التي نصت على ذلك وما أثبتته الأبحاث العلمية .

//انتهى//

19:49ت م

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