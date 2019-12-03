السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية يثمن موافقة مجلس الوزراء بانضمام المملكة إلى "اتفاق فيينا"



الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة

وأوضح الدكتور السويلم أن اتفاق فيينا يعد تصنيفا رقميا يهدف إلى تنظيم العلامات التجارية التي تتكون من عناصر تصويرية أو تحتوي عليها، بهدف تيسير البحث في المكونات التصويرية للعلامات التجارية، وخدمة الفاحصين في إدارات العلامات التجارية بشأن مدى التطابق أو التشابه بين العلامات، وتسهيل تبادل وثائق العلامات على المستوى الدولي،وبموجب "تصنيف فيينا"؛ تلتزم "الهيئة السعودية للملكية الفكرية"، بأن تبين في المستندات والمنشورات الرسمية المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وتجديدها، والتي تتكون من عناصر تصويرية أو تحتوي عليها أرقام فئات تصنيف فيينا وأقسامه وفروعه التي تنتمي إليها العناصر التصويرية لتلك العلامات التجارية .

من جانبه أوضحت الهيئة أهمية معرفة أن الاتفاق لا يوجب إحداث أي تعديل في نظام العلامات التجارية أو اللائحة، ولكنه سيلزم المملكة -ممثلةً بالهيئة السعودية للملكية الفكرية- بإدراج رمز تصنيف فيينا ونشره ضمن بيانات العلامات التي تحتوي على عناصر تصويرية يتم تسجيلها أو تجديدها لديها، وذلك اعتباراً من تاريخ إنفاذ الاتفاق.

يُذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسعى إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتهدف إلى تحسين الاستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ورفع مستوى التمحور حول العميل وجاذبية المنتجات والخدمات وجودتها، من خلال العمل على تمكين توليد حقوق الملكية الفكرية واستغلالها، وتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشراكات الاستراتيجية الدولية حول الملكية الفكرية.

// انتهى //

19:16ت م

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الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسثمن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم قرار مجلس الوزراء اليوم، بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا وهو تصنيف رقمي بشأن العلامات التجارية التي تتكون من عناصر تصويرية أو تحتوي عليها، كما يُعد "تصنيف فيينا " أحد أهم الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية.وأوضح الدكتور السويلم أن اتفاق فيينا يعد تصنيفا رقميا يهدف إلى تنظيم العلامات التجارية التي تتكون من عناصر تصويرية أو تحتوي عليها، بهدف تيسير البحث في المكونات التصويرية للعلامات التجارية، وخدمة الفاحصين في إدارات العلامات التجارية بشأن مدى التطابق أو التشابه بين العلامات، وتسهيل تبادل وثائق العلامات على المستوى الدولي،وبموجب "تصنيف فيينا"؛ تلتزم "الهيئة السعودية للملكية الفكرية"، بأن تبين في المستندات والمنشورات الرسمية المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وتجديدها، والتي تتكون من عناصر تصويرية أو تحتوي عليها أرقام فئات تصنيف فيينا وأقسامه وفروعه التي تنتمي إليها العناصر التصويرية لتلك العلامات التجارية .من جانبه أوضحت الهيئة أهمية معرفة أن الاتفاق لا يوجب إحداث أي تعديل في نظام العلامات التجارية أو اللائحة، ولكنه سيلزم المملكة -ممثلةً بالهيئة السعودية للملكية الفكرية- بإدراج رمز تصنيف فيينا ونشره ضمن بيانات العلامات التي تحتوي على عناصر تصويرية يتم تسجيلها أو تجديدها لديها، وذلك اعتباراً من تاريخ إنفاذ الاتفاق.يُذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسعى إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتهدف إلى تحسين الاستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ورفع مستوى التمحور حول العميل وجاذبية المنتجات والخدمات وجودتها، من خلال العمل على تمكين توليد حقوق الملكية الفكرية واستغلالها، وتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشراكات الاستراتيجية الدولية حول الملكية الفكرية.// انتهى //19:16ت م0243

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