

السيح 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

أتلفت إدارة الطوارئ في بلدية الخرج اليوم أكثر من 800 كيلو جرام من لحوم الدجاج الفاسدة منتهية الصلاحية بعد ضبطها على طريق الرياض شمال مدينة السيح ، وذلك بالتعاون مع دوريات أمن الطرق، حيث تم على إثرها تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية - بحدها الأعلى - بحق المخالف.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها من خلال الاتصال على رقم الطوارئ ( 940 ) على مدار الساعة.

// انتهى //

19:14ت م

0239





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الخرج تتلف 800 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.