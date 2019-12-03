السعودية اليوم / منتدى الإعلام السعودي يستعرض محوري الذكاء الإصطناعي وإعلام التحريض



الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

استهلت الجلسة التي حملت عنوان " الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة" بمنتدى الإعلام السعودي بتأكيد كبير المسؤولين الرقميين في

من جهتها قالت المدير الإقليمي لتلفزيون المملكة بالمملكة الأردنية الهاشمية لارا أيوب : نحن نحتاج إلى الفطرة والذكاء فيما أوضح بارانكوش المتخصص في الذكاء الاصطناعي أن أي فيديو يحتاج إلى التأكد من صحته عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأنتم كصحفيين تحتاجون إلى الدقة والسرعة والمصداقية، فلا غنى لكم عن هذا الذكاء.

وأضافت لارا أيوب أن الإشراف البشري ضروري في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، ولا يمكن الاستغناء عنه لافتة الانتباه إلى أن انخفاض تكلفة الإنتاج ليس المنفعة الوحيدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بل إنه سيجعل معظم الأخبار أكثر ثقة، ما يجعل الصحافيين يعملون بشكل أكثر مهنية.

من جانب آخر قال الإعلامي عماد الدين أديب‏ في جلسة "إعلام التحريض .. إشكالات المهنة وتناقض الأجندات"، أن الإعلام التحريضي هو تسخير وسائل الإعلام لنشر معلومات مغلوطة بشكل غير احترافي وغير أخلاقي يعتمد على التدليس والكذب وانعدام الشفافية، بغيت إنجاح هذا العمل.

وأضاف: نحن لا نعترف بشفافية إعطاء المعلومات، ونعتقد أن السياسي الناجح من يخبئ المعلومات، وينقصنا في الوطن العربي أننا لا نعرف الخط الأحمر، ولكننا كصحفيين علينا الالتزام بذلك.

// انتهى //

19:08ت م

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الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واساستهلت الجلسة التي حملت عنوان " الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة" بمنتدى الإعلام السعودي بتأكيد كبير المسؤولين الرقميين في قناة cbs أشوتوش ناياك خلال أن توظيف الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء أو القضاء على الوظائف التي يقوم بها البشر، فهو يسهم في تحسين قدراتنا في التنبؤ وربط النتائج من خلال معالجة البيانات الضخمة.من جهتها قالت المدير الإقليمي لتلفزيون المملكة بالمملكة الأردنية الهاشمية لارا أيوب : نحن نحتاج إلى الفطرة والذكاء فيما أوضح بارانكوش المتخصص في الذكاء الاصطناعي أن أي فيديو يحتاج إلى التأكد من صحته عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأنتم كصحفيين تحتاجون إلى الدقة والسرعة والمصداقية، فلا غنى لكم عن هذا الذكاء.وأضافت لارا أيوب أن الإشراف البشري ضروري في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، ولا يمكن الاستغناء عنه لافتة الانتباه إلى أن انخفاض تكلفة الإنتاج ليس المنفعة الوحيدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بل إنه سيجعل معظم الأخبار أكثر ثقة، ما يجعل الصحافيين يعملون بشكل أكثر مهنية.من جانب آخر قال الإعلامي عماد الدين أديب‏ في جلسة "إعلام التحريض .. إشكالات المهنة وتناقض الأجندات"، أن الإعلام التحريضي هو تسخير وسائل الإعلام لنشر معلومات مغلوطة بشكل غير احترافي وغير أخلاقي يعتمد على التدليس والكذب وانعدام الشفافية، بغيت إنجاح هذا العمل.وأضاف: نحن لا نعترف بشفافية إعطاء المعلومات، ونعتقد أن السياسي الناجح من يخبئ المعلومات، وينقصنا في الوطن العربي أننا لا نعرف الخط الأحمر، ولكننا كصحفيين علينا الالتزام بذلك.// انتهى //19:08ت م0238

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