السعودية اليوم / محافظ خيبر يستقبل مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

استقبل محافظ محافظة خيبر فهد بن محمد العطر بمقر المحافظة اليوم, مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد بن بكر زيدان, بحضور مدير بلدية خيبر المهندس سعد العنزي ومدير عام فرع المياه بالمحافظة المهندس أحمد الجهني ووكيل محافظة خيبر مشعان العنزي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهداف وزارة الإسكان والاستراتيجية والتعرف على آليات الدعم السكني والإطلاع على مواقع الأراضي الممنوحة من الوزارة بالمحافظة، ومناقشة المعوقات والمشاكل التي تواجهها مشاريع الوزارة بها، إضافة إلى تحفيز نشاط الجمعيات الخيرية بمحافظة خيبر ومراكزها لتفعيل سبل الشراكة وتوقيع الاتفاقيات الإطارية مع الإسكان التنموي الذي يُعد من أبرز البرامج والأهداف لدى الوزارة للأسر الأشد حاجة للدعم السكني.

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18:22ت م

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