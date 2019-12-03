السعودية اليوم / محافظ دومة الجندل يرأس اجتماع المجلس المحلي



دومة الجندل 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

رأس محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط اليوم, اجتماع المجلس المحلي, وذلك بمقر المحافظة.

وناقش الاجتماع خلال جلسته المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أهمها إعادة تأهيل بعض الطرق في الأحياء القديمة، وإيجاد مقر لاختبارات قياس في المحافظة ، والنظر بمشاريع المدارس المتعثرة ، والمطالبة بفتح عدد من التخصصات في جامعة الجوف.

وأكد الدكتور التمياط ضرورة تكاتف جميع الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة ، مقدماً شكره للجميع حضورهم وإثراء اللقاء.

// انتهى //

18:22ت م

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