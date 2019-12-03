

جوهانسبورغ 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم ،وأصيب تسعة آخرون، من بينهم أفراد من الشرطة في ثلاث عمليات إطلاق نار بعاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا.

وأفاد المتحدث باسم شرطة المنطقة بريغ بيترز في بيان : أن الجرائم العنيفة تشهد ارتفاعًا كبيرًا بجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة في شهر سبتمبر الماضي، أفادت أن الجرائم الخطيرة لا تزال في تصاعد، لا سيما جرائم القتل التي ارتفعت بنسبة 4ر3% .

الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2017-2018 ، تم ارتكاب أكثر من 20 ألف جريمة قتل في البلاد، أي ما يُعادل 57 شخصًا في اليوم .

// انتهى //

17:56ت م

0219





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار بجنوب إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.