

الخرطوم 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

لقي 15 شخصًا مصرعهم اليوم، واصيب العشرات بينهم حالات حرجة جراء حريق هائل بأحد مصانع السيراميك في المنطقة الصناعية بحري بالعاصمة الخرطوم .

وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان : إن المستشفيات بالعاصمة السودانية استقبلت حالات وفاة وعشرات المصابين جراء الحادث .

وذكرت مصادر مطلعة, أن الحريق ناجم عن انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، مشيرًا إلى وقوع خسائر فادحة في بنية المصنع ووفاة وإصابة عدد من العمال .

// انتهى //

17:42ت م

0209





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع 15 شخصًا وإصابة العشرات في حريق بمصنع سيراميك بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.