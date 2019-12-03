السعودية.. مجلس الوزراء يرحب بقادة التعاون في القمة الخليجية بالرياض

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، بقادة دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، يوم الثلاثاء المقبل، في مدينة الرياض.



وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، إن الدورة الـ 40 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ستبحث مواضيع مهمة "لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وكذلك تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة".

وأوضح الوزير الشبانة أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير عن نتائج زيارة ولي العهد الامير محمد بن سلمان إلى الإمارات، ولقاءاته، ورئاسته الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبو ظبي.

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وأضاف أن "المجلس رحب ببدء المملكة لرئاسة مجموعة العشرين لعام 2020"، ، مشيداً "بالبرنامج المعد لهذه القمة"، وتأكيد رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التزامها بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا، والسعي لتحقيق إنجازات ملموسة، والاستفادة من موقع المملكة بين القارات الثلاث خلال استضافتها لمجموعة العشرين في إبراز منظور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتشكيل وتعزيز التوافق العالمي بشأن القضايا الدولية".

وأوضح أن "المجلس جدد تأكيد المملكة في مقر الأمم المتحدة في فيينا، أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى وستظل كذلك، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار إلى "رفض المملكة لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ومحاولة تهويدها، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".