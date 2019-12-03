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2019-12-03 رئيس واس يبحث تعزيز التعاون مع وكالة الأنباء المصرية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين في مقر “واس” الرئيس بالرياض اليوم، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسن.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول المجال الإعلامي، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

عقب ذلك، صحب معاليه، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط في جولة داخل مبنى “واس”، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلع خلالها على آلية العمل.

وقدم مسؤولو “واس” شرحاً لآلية ومراحل بث الخبر حتى وصوله إلى المتلقي، والنشر عبر البوابة الإلكترونية (هنا) ووسائل الإعلام والتواصل الرقمي باختلاف منصاتها.

حضر الاستقبال نائب رئيس وكالة الأنباء السعودية أحمد بن إبراهيم العوض . شارك الخبر

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