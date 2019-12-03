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2019-12-03 انتشال جثة شاب غرق في غدير جبلي بـ #أضم متابعات الخليج 365 - أضم توفي شاب غرقًا في غدير بمنطقة جبلية في أضم. Advertisements وقال الدفاع المدني في بيان له: “انتشل مدني أضم جنوب شرق منطقة مكة المكرمة شابًا من داخل غدير مياه بمنطقة جبلية بعد أن فارق الحياة”. شارك الخبر







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