شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، عقب صلاة العصر، اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله

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ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله - رعاه الله - الأمير عبدالاله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، و الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في الاستقبال أبناء الفقيد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو الأمراء أحفاد الفقيد - رحمه الله -.

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وقد أدى الصلاة على الفقيد الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، و الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، و الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، و الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، و الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، و الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير بدر بن فهد بن سعد، و الأمير خالد بن سعد بن فهد، و الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير فيصل بن سعود بن محمد، و الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، و الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، و الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، و الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، و الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، و الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، و الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، و الأمير محمد بن سلمان بن محمد، و الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، و الأمير محمد بن سعود بن خالد، و الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، و الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، و الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وسماحة مفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة والمعالي.

وقد تقبل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - العزاء والمواساة من أ الأمراء.

وسأل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.