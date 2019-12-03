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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي قراراً يقضي بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".
وتضمن القرار نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، على أن يطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات.
وأكد القرار أنه سيتم العمل به ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 1441هـ.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية النطاق الأصفر توطين الوظائف
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 06:45 PM
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي قراراً يقضي بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".
وتضمن القرار نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، على أن يطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات.
وأكد القرار أنه سيتم العمل به ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 1441هـ.
، لتحفيز المنشآت لتوطين الوظائف.. قرار وزاري يلغي الأصفر في "نطاقات" ،
المصدر : الخليج 365
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