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يدشّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، غدًا الأربعاء؛ 40 مشروعًا مائيًّا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار ريال، كما يفتتح المقرّ الجديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض.
وستساهم تلك المشروعات التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية، في تلبية الطلب المتزايد على المياه وخدماتها، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل وتوزيع المياه، وتوفير حلول بيئية مستدامة.
ويشمل حفل التدشين وضع حجر الأساس لمشروعين لإيصال مياه الشرب المحلاة إلى عدد من محافظات المنطقة، بتكلفة تجاوزت 360 مليون ريال.أمير منطقة الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 06:43 PM
تساهم في تلبية الطلب المتزايد على المياه وخدماتها ورفع الكفاءة التشغيلية وتوفير حلول مستدامة
يدشّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، غدًا الأربعاء؛ 40 مشروعًا مائيًّا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار ريال، كما يفتتح المقرّ الجديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض.
وستساهم تلك المشروعات التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية، في تلبية الطلب المتزايد على المياه وخدماتها، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل وتوزيع المياه، وتوفير حلول بيئية مستدامة.
ويشمل حفل التدشين وضع حجر الأساس لمشروعين لإيصال مياه الشرب المحلاة إلى عدد من محافظات المنطقة، بتكلفة تجاوزت 360 مليون ريال.
، أمير الرياض يضع حجر الأساس لـ42 مشروعًا بتكلفة 3,8 مليار ريال ويفتتح مقر "البيئة".. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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