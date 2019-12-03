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ألغت المحكمة الإدارية في فرانكفورت بألمانيا اليوم (الثلاثاء)، حظراً فعلياً على صادرات المركبات المدرعة إلى السعودية كانت الحكومة قد فرضته.
وأفادت المحكمة بأن السلطة المعنية بالرقابة على الصادرات في الحكومة الألمانية تقاعست عن الوفاء بالمتطلبات الرسمية عندما سحبت تصريح تصدير 110 مركبات مدرعة للقوات البرية السعودية، وفقاً لـ"رويترز".
ولم تحدد المحكمة الشركة التي رفعت القضية.
المحكمة الإدارية في فرانكفورت تصدير المدرعات إلى السعودية
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 06:40 PM
خلصت إلى أن الحكومة تقاعست عن الوفاء بالمتطلبات الرسميةمحكمة ألمانية تلغي حظراً لتصدير المدرعات إلى السعودية
ألغت المحكمة الإدارية في فرانكفورت بألمانيا اليوم (الثلاثاء)، حظراً فعلياً على صادرات المركبات المدرعة إلى السعودية كانت الحكومة قد فرضته.
وأفادت المحكمة بأن السلطة المعنية بالرقابة على الصادرات في الحكومة الألمانية تقاعست عن الوفاء بالمتطلبات الرسمية عندما سحبت تصريح تصدير 110 مركبات مدرعة للقوات البرية السعودية، وفقاً لـ"رويترز".
ولم تحدد المحكمة الشركة التي رفعت القضية.
، محكمة ألمانية تلغي حظراً لتصدير المدرعات إلى السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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