، مصرع 6 أشخاص وإصابة 42 آخرين جراء حريق في مصنع بالخرطوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - 6 جرحى بحالة حرجة و36 حالتهم متوسطة وقليلة الخطورة

قُتِل 6 أشخاص وأصيب 42 آخرون، اليوم الثلاثاء، بحريق هائل شبّ في المنطقة الصناعية بحري في العاصمة السودانية الخرطوم؛ بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في تقريرها الأولي: إن عدد المتضررين وصل إلى 48 شخصاً، هم 6 قتلى، و6 جرحى بحالة حرجة، و36 جريحاً بحالة متوسطة وقليلة الخطورة.

ودعت اللجنة في بيان لها الأطباء وبقية الكوادر الصحية إلى الإسراع بتغطية مستشفى بحري وبقية المستشفيات المجاورة، خاصة المستشفى الدولي ومستشفى حاج الصافي.

الخرطوم