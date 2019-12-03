شاهد.. خادم الحرمين والأمراء يؤدون صلاة الجنازة على الأمير متعب بن عبدالعزيز في الرياض‎

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

صلاة الجنازة

أدى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وعدد من أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية اليوم الثلاثاء صلاة الجنازة على الأمير الراحل متعب بن عبدالعزيز آل سعود، في مسجد الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

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وبحسب الصور التي نشرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ فقد حضر للصلاة على جنازة الأمير الراحل من إخوته الأمير مقرن والأمير أحمد، إضافة إلى عدد كبير من أبناء إخوته الأمراء بينهم الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد، وأمير الرياض فيصل بن بندر، وكذلك أبناء الراحل.

ووثق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مقاطع الفيديو توافد عدد من الأمراء إلى مسجد الإمام تركي بن عبدالله لحضور صلاة الجنازة، التي تقرر أن تكون عصرًا في الرياض، والليلة في مكة المكرمة.

وفي وقت سابق، أعلن بيان للديوان الملكي السعودي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، أن ”الصلاة ستقام عصرًا في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء في اليوم نفسه، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة“.

وتوفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ88 عامًا.