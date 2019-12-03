السعودية | “الدبلوماسية والإعلام من يحرك الآخر” .. جلسة حوارية ضمن منتدى الإعلام السعودي

المناطق - واس

ناقش عدد من السفراء ضمن جلسات منتدى الإعلام السعودي “الدبلوماسية والإعلام من يحرك الآخر” ، حيث أكد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين الأسبق لدى لبنان علي عواض عسيري أن الإعلام اليوم هو من يحرك الدبلوماسية، مضيفا أنه لاشك أن التغيرات في الأدوات الإعلامية غيرت المفاهيم، وأصبح الإعلام السياسي اليوم يفرض على الدبلوماسية الشيء الكثير، مما أثر عليها يشكل واضح، وهو ما حدث في الربيع العربي من إسهام الإعلام السياسي في انهيار حكومات وأنظمة.

من جانبه، أشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي إلى أهمية فهم العلاقة بين السياسية والدبلوماسية، منوها في الوقت ذاته إلى أن الإعلام هو أهم أدوات الدبلوماسية الشعبية لإيصال السياسات للأفراد والعامة.

وأوضح أن نشر الشائعات المغلوطة عن الدبلوماسيين واقع موجود ولا بد للدبلوماسي من التعامل معه، قائلاً : “هنالك مقولة مفادها إن الإشاعة تدور حول العالم سبع مرات قبل أن تصل الحقيقة”.

وأضاف : “في الغالب تكون الدولة التي يمثلها الدبلوماسي هي المستهدفة وليس الدبلوماسي”, موضحاً أن الدبلوماسية ليست مقتصرة على وزارة الخارجية، إذ إن الدبلوماسية الشعبية تمارسها الأجهزة كافة دون استثناء وأكبر جهة تمارس الدبلوماسية الشعبية اليوم هي هيئة الترفيه”.

بدوره أفاد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف سابقاً فيصل طراد أن هناك من يرى أن الدبلوماسية والإعلام وجهان لعملة واحدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العلاقة بين الدبلوماسية والسياسة اختلفت، إذ إن العمل الدبلوماسي هو تنفيذ لسياسة البلد الخارجية.

ولفت الانتباه إلى ما حدث من تغير لمفاهيم الإعلام اليوم والذي أصبحت له منصات افتراضية وقدرة كبيرة على تزييف الحقائق، وهذا يتطلب التعامل بشدة في بعض الأحيان، والمبادرة في التواصل مع الإعلاميين لإيضاح الحقائق، والمهم في كل الأحوال أن تكون جاهزا وقادرا، خصوصا في الظروف الحالية، التي أثبتت أن الإعلام الرقمي له تأثير كبير.

من جهته أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل أهمية الاستفادة من كل التجارب، مبينا أن دور الدبلوماسي التقليدي تغير مع التغيرات في وسائل الإعلام الحديثة، إذ إن الدبلوماسي يمارس دبلوماسيته مع الإعلام، وقال: “لا أعتقد أن الدبلوماسي سينظر إلى الإعلامي كخصم، لاسيما وأنه الوسيلة التي يتم من خلالها إيصال الأخبار، لذا من الصعب تصنيف الإعلامي على أنه عدو”.

وأشار الدخيل إلى أن الشريحة المستهدفة للرسالة المراد إيصالها هي من تحدد الوسيلة، سواء كان ذلك محليا أو عالميا، وقال: “الحقيقة أن الدبلوماسي هو منفذ للسياسات، ومع التغيرات الحالية في الإعلام الرقمي ووسائل التوصل الاجتماعي أصبحت شرائح الجمهور مختلفة، ولا بد لدبلوماسي من التعاطي مع كل هذه التغيرات”.

وقال: “أعتقد أن الدبلوماسي يحتاج لمساحة من الحرية للتعاطي مع كل هذه المتغيرات”، لافتا الانتباه إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت مهمة الدبلوماسي وصعبتها في الوقت ذاته.