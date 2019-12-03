شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يبحث سبل التعاون مع النائب العام الروسي والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه اليوم، النائب العام الروسي يوري يوكوفولوفيتش.

ويأتي اللقاء ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بتعزيز العلاقات مع دول العالم.

وتحدث وزير العدل مع النائب العام الروسي، عن رؤية المملكة 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله-، والتي تعيش البلاد ثمارها الإيجابية على جميع الأصعدة داخلياً وخارجياً.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة وروسيا، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.