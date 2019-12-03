شكرا لقرائتكم خبر عن جورج مالبرونو: على الصحفي أن يدرك الاختلاف بين ثقافات الدول والان نبدء بالتفاصيل
وذكر مالبرونو أن الصحف الورقية بدأت تنتهي، وأن الشباب اتجه إلى الاهتمام للمواقع الإلكترونية أومواقع التواصل الاجتماعي لأخذ المعلومة، منتقداً بعض الصحفيين الشباب الذين لا يمتلكون خبرة عند كتابتهم أي تقرير صحفي عن الدول الخليجية واعتمادهم فقط على المعلومات القليلة التي يمتلكونها وأحياناً ما تكون مغلوطة أو غير مناسبة مشدداً على أهمية البحث والتحري قبل الكتابة.
ونوه مالبرونو بالتغيرات التي تشهدها المملكة ووصفها بالإيجابية، كما أثنى على منطقة العلا، ووصفها بأنها مميزة وتوقع أن السياح في الفترة القادمة سيتوجهون لها لأنها منطقة تستحق الزيارة.
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