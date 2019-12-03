شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: نصف المعركة مع الحوثي «حرب إعلام» والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في جلسة "دور الإعلام في احتواء وتأجيج الأزمات السياسية في العالم العربي" بمنتدى الاعالم السعودي، إن نصف المعركة مع الحوثي هي حرب إعلام، وإن مليشيا الحوثي مسلحة على الدولة وتبنيها سلطة قمعية، وكان الصحفيون أول من اكتووا بنيرانها.

وأضاف: "وكانت المليشيات الانقلابية أقدمت في وقت مبكر على إغلاق جميع الصحف والقنوات، بينما اضطر الكثير من الصحفيين للهروب خارج الوطن خوفا من الملاحقات".

مبيناً أن "المهنية في الحالة اليمنية تقتضي أن يقف الإعلام ضد أي سلوك لأي مليشيا قادمة من خلف التاريخ جرفت البلد بصورة كاملة وبنت وجودها على أساس إلغاء ما عداها، والأهم أنها استخدمت العنف للسيطرة على السلطة".