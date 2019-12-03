"إرث الأولين" يمزج الماضي بالحاضر في اليوم الوطني الإماراتي الـ48

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مدينة زايد الرياضية في أبوظبي عرضا رائعا نقل الحضور في رحلة لأعماق التراث الإماراتي العريق خلال احتفالية اليوم الوطني الإماراتي الـ48 بأحدث التقنيات الرقمية والمؤثرات الصوتية والبصرية. الاحتفالية سلطت الضوء على الهوية الإماراتية وموروثها الثقافي الأصيل الذي يعكس تنوع النسيج المجتمعي لدولة الإمارات، حيث تعاونت اللجنة الوطنية المنظمة للعرض مع أصحاب الخبرات من 65 جنسية لإخراج احتفال يحدث لأول مرة على مستوى دولة الإمارات.

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