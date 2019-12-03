النيابة العامة : غسل الأموال خطر جسيم

2019-12-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت النيابة العامة من التورط في جرائم غسل الأموال لما لها من آثار ضارة على الاقتصاد والمجتمع بأسره.

وقالت النيابة العام إن جرائم غسل الأموال تشكل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد والمجتمع في أي دولة خصوصًا تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.

وبحسب المادة 31 من نظام جرائم غسل الأموال يعاقب كل من يتورط في هذه الجريمة بغرامة تصل إلى 50 مليون ريال ولا تقل بأي حال عن ضعف المبلغ الذي تم مصادرته وتسري هذه العقوبات على الشخصيات الاعتبارية.

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وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن جرائم غسل الأموال تؤدي إلى أضرار بليغة في الملاءة المالية والتركيبة الاجتماعية لأي دولة، وبالأخص الدول التي تعاني من وَهَن المنظومة المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم.

وتابعت أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع.

وحذرت النيابة العامة من استلام أي أموال من جهات معلومة أو تحويل أموال من حساب الشخص لحساب شخص غير معلوم تلبية لطلب شخص ثالث.

وقالت النيابة العامة في هذا الصدد : استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف قد يعرضك للمُساءلة، حال نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه.

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