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2019-12-03 جامعة الأمير سطام تبدأ تسجيل بالبرامج والدبلومات التعليمية متابعات الخليج 365 - واس أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم ،عن بدء التسجيل في عدد من البرامج والدبلومات التعليمية ، التي تنظمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وذلك عبر الرابط التالي (هنا) .

وتشتمل البرامج التي تعقد في مقر الجامعة بمدينة السيح ، على الدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات ، ودبلوم الإرشاد الأسري ، ودبلوم الإدارة المالية ، ودبلوم الأمن للعاملين في القطاع الخاص. شارك الخبر







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