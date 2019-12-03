شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني أضم» ينتشل جثة شاب سقط في أحد مستنقعات الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز خليف (أضم)

باشر الدفاع المدني بمحافظة أضم حادثة غرق شاب سعودي (20) عاماً، بمياه مستنقع بوادي خبة بطريق المرقبان، وفور تلقي البلاغ تم انتقال الفرق اللازمة إلى الموقع، الذي يبعد مسافة 30 كيلومتراً عن الإدارة، إلا أنه تعذر الوصول بالآليات إلى موقع الحالة، مما حدا بترجل الفرق والسير في منطقة جبلية وعرة بمسافة تقدر بحوالى 6 كيلومترات، وعند الوصول تمت مباشرة الحالة، إذ قام غواصو الدفاع المدني بانتشال الجثة من قاع المستنقع، وتم نقلها لثلاجة مستشفی أضم العام لاستكمال الإجراءات اللازمة، وجرى تسليم الموقع للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وقدم مدير الدفاع المدني بمحافظة أضم المقدم سالم السيد تعازيه لذوي المتوفی، منوهاً بأهمية الابتعاد عن المواقع الخطرة خصوصاً عند هطول الأمطار وجريان السيول وما يعقبهما من تجمعات المياه.