شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. أنظمة مرورية حديثة ترصد السرعة بدءاً من 30 إلى 260 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

ضمت الإدارة العامة للمرور في جدة تجهيزات حديثة خاصة بنظام الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات المرورية CATSO، الذي يغطّي مسارات الطريق كافة، ويتم تركيبها على سيارات مدنية تابعة لإدارات المرور تعمل على رصد مخالفات السرعة على الطرقات الرئيسة والداخلية باستخدام أشعة "AR"، على مختلف المركبات بما فيها الشاحنات من سرعة 30 كم حتى 260 كم في الساعة. واطلع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بمقر المحافظة على نظام الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات المرورية، وذلك بحضور مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي، وشاهد إحدى مركبات المرور المدنية المجهّزة بالنظام التي ستتولى رصد المخالفات.

وأشاد محافظ جدة بالنقلة النوعية المتجددة بجهاز المرور لضبط النظام على الطرق، داعياً قائدي وقائدات المركبات إلى التقيّد بالأنظمة المرورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات. من جانبه، قدّم «الجميعي» شكره للأمير مشعل بن ماجد، على متابعته وتوجيهاته لتحسين أداء العمل المروري بمحافظة جدة، ونشر ثقافة التوعية المرورية لاحترام قائدي وقائدات المركبات للطريق.

ويهدف النظام إلى زيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق بالاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة، وتقليل نسبة الحوادث التي تكون السرعة سبباً رئيساً فيها. يذكر أن برنامج الرصد الآلي للسيارات المدنية تم إطلاقه في منطقة الرياض بـ 150 سيارة، وتم التوسع فيه لاحقاً وإضافة سيارات أخرى ليشمل المناطق والمدن كافة، وحول البرنامج عملية الرصد على الطرق السريعة إلى ذكاء اصطناعي كامل، لرصد مخالفات الحزام واستخدام الجوال بواسطة السيارات المتحركة.