شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير تطرح 70 فرصة استثمارية في لقاءي الرياض وجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الاستثمار وزيادة الإيرادات، عدداً من الفرص الاستثمارية خلال مشاركتها بمنتديي عرض الفرص الاستثمارية في الرياض وجدة.

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وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه تم خلال هذه المشاركة عرض أكثر من 70 فرصة استثمارية مميزة بحضور عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال خلال فعاليات هذين المنتديين، وبمشاركة فاعلة من بلدية خميس مشيط وبلدية الساحل. لافتاً إلى أن هذه المشاريع عبارة عن فنادق ومطاعم ومعارض وبوفيهات وشاليهات على شاطئ البحر، فيما شاركت الأمانة بوفد من المسؤولين عن هذه الاستثمارات ليتم عرضها على رجال الأعمال، حيث تم التعريف بأهم الفرص الاستثمارية المتنوعة المنتظر أن تقام على امتداد الواجهة البحرية لمنطقة عسير وفي عدد من مدنها، مشيراً إلى أن الواجهة البحرية التي سيتم افتتاحها بعد شهر، ستظهر فيها تحفة ترفيهية شاملة.

وأكد الحميدي أن منطقة عسير تزخر بفرص استثمارية واعدة، منوها بأن المنطقة مؤهلة لتكون أفضل منطقة سياحية، متوقعا أن تحقق سريعاً وفق هذه المقومات مستهدفات رؤية 2030. وأضاف أنه آن الأوان للاستفادة من الميزات التي تتمتع بها المنطقة.

من جهته، أوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات في أمانة منطقة عسير فيصل الغانم، أن الفرص الاستثمارية لمنطقة عسير تركز على التميز في الأداء والجودة في المخرجات سعياً لتحقيق توجيهات القيادة لتحقيق الرؤية الوطنية 2030، التي تعد السياحة فيها من المميزات التي تتمتع بها، حيث إن الجهات الحكومية في المنطقة وبتوجيهات من أمير منطقة عسير، وسعي أمين المنطقة لتهيئة صناعة سياحية مستدامة، وتحفيز القطاع الخاص بكل تخصصاته، تعمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية السياحية الواعدة في المنطقة، وتقديم التسهيلات كافة، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار مشاريع الأمانة لخلق الفرص الاستثمارية المغرية وتذليل صعابها أمام المستثمرين.