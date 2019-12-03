شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. ترقية وتعيين 176 قاضيًا في وزارة العدل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمره الكريم بترقية وتعيين 176 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه، بمرفق القضاء.

وسأل الصمعاني المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.