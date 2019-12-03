السعودية | خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز

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شكرا لقرائتكم خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، عقب صلاة العصر، اليوم الثلاثاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.
وقد تقبل خادم الحرمين الشريفين العزاء والمواساة من أصحاب السمو الأمراء.
وسأل خادم الحرمين الشريفين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.
وكان الديوان الملكي السعودي نعى، أمس الاثنين، الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.
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