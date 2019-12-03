- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تسبب انقطاع التيار الكهربائي، صباح اليوم، في إخلاء بعض المنومين من العناية المركزة بمستشفي أحد بالمدينة المنورة.
وتقرر تأجيل العمليات المقرر إجراؤها لهذا اليوم، مما استنفر الجهات المعنية لإيصال الكهرباء عن طريق المركبات ومولدات.
وقالت "صحة المدينة": نود طمأنة الجميع بأن التيار الكهربائي قد أعيد إثر الانقطاع الداخلي الذي وقع في مستشفى أحد العام هذا اليوم.
وأضافت: الموقع يواصل تقديم خدماته وحالة المرضى مطمئنة، وتم نقل بعض الحالات الحرجة إلى منشآت صحية بالمنطقة، ونثمّن تعاون شركة الكهرباء والجهات الحكومية.
مستشفي أحد
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 06:00 PM
"صحة المدينة" تؤكد إعادة التيار وتطمئن الجميع أن الحالات بخيرصباح اليوم.. انقطاع الكهرباء يخلي مرضى العناية بمستشفي أحد
تسبب انقطاع التيار الكهربائي، صباح اليوم، في إخلاء بعض المنومين من العناية المركزة بمستشفي أحد بالمدينة المنورة.
وتقرر تأجيل العمليات المقرر إجراؤها لهذا اليوم، مما استنفر الجهات المعنية لإيصال الكهرباء عن طريق المركبات ومولدات.
وقالت "صحة المدينة": نود طمأنة الجميع بأن التيار الكهربائي قد أعيد إثر الانقطاع الداخلي الذي وقع في مستشفى أحد العام هذا اليوم.
وأضافت: الموقع يواصل تقديم خدماته وحالة المرضى مطمئنة، وتم نقل بعض الحالات الحرجة إلى منشآت صحية بالمنطقة، ونثمّن تعاون شركة الكهرباء والجهات الحكومية.
، صباح اليوم.. انقطاع الكهرباء يخلي مرضى العناية بمستشفي أحد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر صباح اليوم.. انقطاع الكهرباء يخلي مرضى العناية بمستشفي أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.