، صباح اليوم.. انقطاع الكهرباء يخلي مرضى العناية بمستشفي أحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - "صحة المدينة" تؤكد إعادة التيار وتطمئن الجميع أن الحالات بخير

تسبب انقطاع التيار الكهربائي، صباح اليوم، في إخلاء بعض المنومين من العناية المركزة بمستشفي أحد بالمدينة المنورة.

وتقرر تأجيل العمليات المقرر إجراؤها لهذا اليوم، مما استنفر الجهات المعنية لإيصال الكهرباء عن طريق المركبات ومولدات.

وقالت "صحة المدينة": نود طمأنة الجميع بأن التيار الكهربائي قد أعيد إثر الانقطاع الداخلي الذي وقع في مستشفى أحد العام هذا اليوم.

وأضافت: الموقع يواصل تقديم خدماته وحالة المرضى مطمئنة، وتم نقل بعض الحالات الحرجة إلى منشآت صحية بالمنطقة، ونثمّن تعاون شركة الكهرباء والجهات الحكومية.

مستشفي أحد