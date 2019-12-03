، مسؤولة مصرية لـ"الخليج 365": الإعلام العربي "متعثر" والسعودي "منطلق" واحذروا "قُطاع الطرق" ،

محمد بن مسعود - الدمام - علقت وكيل هيئة الإذاعة والتلفزيون المصرية ورئيسة شبكة صوت العرب، الدكتورة لمياء محمود، على ما أُثير في منتدى الإعلام السعودي من إشكاليات الإعلام العربي والسعودي.

وأكدت الدكتورة لمياء خلال مشاركتها في منتدى الإعلام السعودي، أن الإعلام العربي بشكل عام مصاب بالتعثر نتيجة للعديد من المشكلات التي تواجهه؛ مثل الأحداث السياسية، وقلة الدعم الحكومي، وسرعة التحول الرقمي للجمهور، بالإضافة إلى أمزجة المتلقّين للرسالة الإعلامية، وأخيرًا لعدم وضوح العديد من الرسائل الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة.

وأشارت "محمود" إلى نجاح منتدى الإعلام السعودي كنسخة أولى، قائلة: إننا ننتظر المزيد من النجاحات في النسخ القادمة، محذرة مما أسمتهم "قُطاع الطرق"؛ وهم من يحيكون المعوقات للإعلاميين وتجاربهم وأعمالهم، منددين بكل نجاح يحسب للشباب، ومحاولين إسقاط كل التجارب بلا مبرر. ونبهت إلى ضرورة إعطاء الفرص للشباب في كل الوطن العربي.

ويختتم المنتدى اليوم بعد انتهاء 50 جلسة وورشة عمل ناقشت قضايا صناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، وحضور ما يزيد على 1000 مدعو من داخل المملكة وخارجها، استعرضت التجارب المحلية والدولية، ونوقش خلالها التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي الطاغي.منتدى الإعلام السعودي الدكتورة لمياء محمود