، طلقة صيد طائشة تقتل شابًّا في مركز "جمعة ربيعة" ببارق ،

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لقي شابٌّ مصرعه عن طريق الخطأ بطلقة بندقية من نوع "شوزن" في رحلة الصيد بمركز جمعة ربيعة في محافظة بارق.
وفي التفاصيل: أن شابًّا في الخامسة عشرة من عمره قضى في رحلة الصيد، مساء أمس الأول؛ حيث كان يرافقه فيها أحد أقربائه الذي أصابه عن طريق الخطأ بطلقة نارية فأردته قتيلًا.
وبيّنت المصادر أن والد المتوفى قرر التنازل عن المطالبة بالحق، فيما لا يزال جثمان الشاب في ثلاجة المستشفى لاستكمال الإجراءات النظامية.بارق بندقية
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 05:26 PM
والد المتوفى تنازل عن المطالبة بالحق.. والتحقيقات جارية
لقي شابٌّ مصرعه عن طريق الخطأ بطلقة بندقية من نوع "شوزن" في رحلة الصيد بمركز جمعة ربيعة في محافظة بارق.
وفي التفاصيل: أن شابًّا في الخامسة عشرة من عمره قضى في رحلة الصيد، مساء أمس الأول؛ حيث كان يرافقه فيها أحد أقربائه الذي أصابه عن طريق الخطأ بطلقة نارية فأردته قتيلًا.
وبيّنت المصادر أن والد المتوفى قرر التنازل عن المطالبة بالحق، فيما لا يزال جثمان الشاب في ثلاجة المستشفى لاستكمال الإجراءات النظامية.
، طلقة صيد طائشة تقتل شابًّا في مركز "جمعة ربيعة" ببارق ،
المصدر : الخليج 365
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