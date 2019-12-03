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أكد أخصائي وخبير الأرصاد الجوية حسن كراني أن انسحاب الكتلة الباردة شمالاً سيؤدي لاعتدال حراري على مناطق الوسطى والشرقية والغربية، وسوف يبلغ مداه نهاية الخميس القادم على المناطق الشمالية.
وتوقع "كراني" حدوث تحرك قطبي فجر الجمعة على المناطق الشمالية، يؤدي بدوره لعدم استقرار فجر السبت، على القطاع الغربي، ويتحرك للوسطى والشرقية نهاية الأحد مع تكوّن سحب ممطرة، وقد يصاحبه انخفاض في درجة الحرارة إلى صفر ودونه، مع تكوّن صقيع بالإضافة لهطول ثلجي على بعض المناطق الشمالية.
الأرصاد كراني
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 05:23 PM
ناتج عن تحرك قطبي على المناطق الشمالية وعدم استقرار"كراني": اعتدال حراري لنهاية الأسبوع.. والجمعة تبدأ موجة الصقيع والثلوج
أكد أخصائي وخبير الأرصاد الجوية حسن كراني أن انسحاب الكتلة الباردة شمالاً سيؤدي لاعتدال حراري على مناطق الوسطى والشرقية والغربية، وسوف يبلغ مداه نهاية الخميس القادم على المناطق الشمالية.
وتوقع "كراني" حدوث تحرك قطبي فجر الجمعة على المناطق الشمالية، يؤدي بدوره لعدم استقرار فجر السبت، على القطاع الغربي، ويتحرك للوسطى والشرقية نهاية الأحد مع تكوّن سحب ممطرة، وقد يصاحبه انخفاض في درجة الحرارة إلى صفر ودونه، مع تكوّن صقيع بالإضافة لهطول ثلجي على بعض المناطق الشمالية.
، "كراني": اعتدال حراري لنهاية الأسبوع.. والجمعة تبدأ موجة الصقيع والثلوج ،
المصدر : الخليج 365
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