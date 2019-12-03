، "السياحة": لدينا 44 بعثة تنقيب والمملكة كانت تنبض بالحياة من مليون عام ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد مدير عام البحوث والدراسات الأثرية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالله الزهراني أن المملكة تقدمت بشكل كبير في التنقيب والاكتشافات الأثرية مؤخرًا، مشيرًا إلى وجود 44 بعثة أثرية دولية ومحلية تنقب في مختلف مناطق المملكة.
وأشار الزهراني إلى أن الأبحاث الأخيرة أثبتت أن المملكة كانت مأهولة ونابضة بالحياة البشرية والحيوانية لما تميزت به من مقومات طبيعية جاذبة للعيش فيها منذ أكثر من مليون سنة، وكانت تجري بها الأنهار الكبيرة والبحيرات والمساحات الخضراء التي جعلت المملكة ملتقى للحضارات عبر الحقب المختلفة.
وأوضح أن معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" الذي تمثل روما محطته 17 ويستمر ثلاثة أشهر، يشتمل على أبرز روائع القطع الأثرية من مختلف مناطق المملكة التي تم الكشف عنها من أعمال المسح والتنقيب الأثري، حيث يحتوي المعرض على (326) قطعة أثرية.
وكشف الزهراني في حديثه لوسائل الإعلام الإيطالية أن المعرض حقق نجاحاً غير مسبوق من خلال عرضه بدءاً من عام 2010 إلى 2019 في أشهر المتاحف العالمية في المدن والعواصم الأوروبية والأمريكية والآسيوية والخليجية، حيث حظي المعرض بزيارة أكثر من 5 ملايين زائر وزائرة.
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور
"السياحة": لدينا 44 بعثة تنقيب والمملكة كانت تنبض بالحياة من مليون عامخالد خليل الخليج 365 2019-12-03
أكد مدير عام البحوث والدراسات الأثرية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالله الزهراني أن المملكة تقدمت بشكل كبير في التنقيب والاكتشافات الأثرية مؤخرًا، مشيرًا إلى وجود 44 بعثة أثرية دولية ومحلية تنقب في مختلف مناطق المملكة.
وأشار الزهراني إلى أن الأبحاث الأخيرة أثبتت أن المملكة كانت مأهولة ونابضة بالحياة البشرية والحيوانية لما تميزت به من مقومات طبيعية جاذبة للعيش فيها منذ أكثر من مليون سنة، وكانت تجري بها الأنهار الكبيرة والبحيرات والمساحات الخضراء التي جعلت المملكة ملتقى للحضارات عبر الحقب المختلفة.
وأوضح أن معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" الذي تمثل روما محطته 17 ويستمر ثلاثة أشهر، يشتمل على أبرز روائع القطع الأثرية من مختلف مناطق المملكة التي تم الكشف عنها من أعمال المسح والتنقيب الأثري، حيث يحتوي المعرض على (326) قطعة أثرية.
وكشف الزهراني في حديثه لوسائل الإعلام الإيطالية أن المعرض حقق نجاحاً غير مسبوق من خلال عرضه بدءاً من عام 2010 إلى 2019 في أشهر المتاحف العالمية في المدن والعواصم الأوروبية والأمريكية والآسيوية والخليجية، حيث حظي المعرض بزيارة أكثر من 5 ملايين زائر وزائرة.
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
04:43 PM
أكد أن معرض روائع آثار المملكة يحتوي على "326" قطعة أثرية
أكد مدير عام البحوث والدراسات الأثرية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالله الزهراني أن المملكة تقدمت بشكل كبير في التنقيب والاكتشافات الأثرية مؤخرًا، مشيرًا إلى وجود 44 بعثة أثرية دولية ومحلية تنقب في مختلف مناطق المملكة.
وأشار الزهراني إلى أن الأبحاث الأخيرة أثبتت أن المملكة كانت مأهولة ونابضة بالحياة البشرية والحيوانية لما تميزت به من مقومات طبيعية جاذبة للعيش فيها منذ أكثر من مليون سنة، وكانت تجري بها الأنهار الكبيرة والبحيرات والمساحات الخضراء التي جعلت المملكة ملتقى للحضارات عبر الحقب المختلفة.
وأوضح أن معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" الذي تمثل روما محطته 17 ويستمر ثلاثة أشهر، يشتمل على أبرز روائع القطع الأثرية من مختلف مناطق المملكة التي تم الكشف عنها من أعمال المسح والتنقيب الأثري، حيث يحتوي المعرض على (326) قطعة أثرية.
وكشف الزهراني في حديثه لوسائل الإعلام الإيطالية أن المعرض حقق نجاحاً غير مسبوق من خلال عرضه بدءاً من عام 2010 إلى 2019 في أشهر المتاحف العالمية في المدن والعواصم الأوروبية والأمريكية والآسيوية والخليجية، حيث حظي المعرض بزيارة أكثر من 5 ملايين زائر وزائرة.
، "السياحة": لدينا 44 بعثة تنقيب والمملكة كانت تنبض بالحياة من مليون عام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السياحة": لدينا 44 بعثة تنقيب والمملكة كانت تنبض بالحياة من مليون عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.