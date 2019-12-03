شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 7 طائرات تغادر الكويت يوميا لحضور فعاليات موسم الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلن فهد الشليمي، المحلل السياسي الكويتي، أن هناك 7 طائرات تغادر الكويت يوميًا لحضور فعاليات موسم الرياض 2019 .
وأُطلق موسم الرياض، في 11 أكتوبر الماضي، وسيستمر في مناطق: ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، وصحارى الرياض إلى 18 يناير 2020، وفي منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.
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